《汇市简讯》美元/日圆要到80.00看来很近,但在避险时代却很遥远

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整体市场中富含避险仓位,但美元/日圆交易商手上缺日圆,并且在缺乏很大冒险心态的情况下,不太可能进一步对当前的修正走势做出反应.

的确,美元/日圆在80.00、欧元/日圆在100.00都是重要的心理阻力位,因此可能值得进行逢高出脱.出口商在上述两个价位之前抛售.

有鉴于业界对日央行可能采取的活动的洞悉,当前干预疑虑可能获得平息.美债/日债中长期利差收窄亦支持逢高出脱美元/日圆.

从79.50逐步减码空单,停损点设在100日均线80.15之上,看来是一稳健的操作.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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