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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 16:46 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎持稳接近1.2000底部,聚焦瑞郎汇率上限

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* 瑞士5月CPI持平前月及通缩风险,支持瑞士央行力守瑞郎上限的行动

* 瑞士外汇储备超乎预期,瑞士央行可能面临政治面压力

* 欧元/瑞郎持稳,接近1.2000下限,微跌至1.2007低点

* 在1.2000之前仍有官方买盘,在1.1995下方有巨大停止单

* 技术面在1.2011有21日移动均线阻力,支撑在1.2006的波林格区间下缘.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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