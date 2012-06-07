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债券 | 2012年 6月 7日 星期四 17:09 BJT

《汇市简讯》西班牙新债投标倍数反映买需坚稳,有助欧元持稳

0850GMT

* 西班牙最新公债标售的买需坚稳,将有助欧元短线持稳

* 欧元/美元执行价1.2550勒式选择权到期,执行价1.2525及1.2500的选择权规模不小,在下档提供支撑

* 但西班牙公债收益率上扬仍对欧元长线构成压力

* 卖盘在1.2581/1.2600,在接近1.26及21日均线水准陆续设有停止单.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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