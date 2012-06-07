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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 17:19 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆技术面偏多,有机会测试100.00上方

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* 向21日均线靠拢,由超卖水准反弹的走势持续

* 突破一目均衡转换线及10日均线,激励多头士气

* 有机会测试100日圆上方,100.30为多头操作的目标

* 日趋势指标显示有续升空间.中期走势关键为收盘站上21日均线

* 若果真站上,则有可能升至103.00中高水位.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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