〔两岸金融〕台湾金管会核准中国银行、交通银行设立台北分行

路透台北6月7日电---台湾金管会周四发布新闻稿表示,已核定中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)的台北分行.

两家陆银是首批获准在台湾承做新台币业务的银行.金管会此举也为两岸货币清算机制的建立打开一扇门.因此前消息人士告诉路透,台湾央行希望指定陆银台北分行为两岸间的人民币清算行.