〔两岸金融〕台湾金管会核准中国银行、交通银行设立台北分行

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透台北6月7日电---台湾金管会周四发布新闻稿表示,已核定中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)的台北分行.
两家陆银是首批获准在台湾承做新台币业务的银行.金管会此举也为两岸货币清算机制的建立打开一扇门.因此前消息人士告诉路透,台湾央行希望指定陆银台北分行为两岸间的人民币清算行.
金管会银行局长桂先农并指出,国泰世华银行及彰化银行大陆分行预期月底前将获陆方批准人民币业务.(完)
--记者 詹静宜; 撰写 林妙容; 审校 曾祥进
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