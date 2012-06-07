〔两岸金融〕陆银台北分行准开办企金业务,货币清算机制建立或加速(更新版)

(新增细节)

* 中国银行和交通银行获准设立台北分行,限于企金业务

* 预期大陆将于月底前批准台银承办人民币业务

* 两岸银行承作人民币/台币业务时代启动

* 货币清算建立也迈进一步

路透台北6月7日电---台湾金管会周四核准两家陆银设立台北分行,并预期大陆方面将于月底前核可台湾两家银行开办人民币业务.此举宣告两岸启动承作人民币/台币业务时代.

金管会核可的两家陆银为中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS),其台北分行随时可以开业,时间点自行决定;主要办理企业金融业务.

金管会银行局长桂先农并在记者会中指出,陆方月底前将核可台湾国泰世华银行上海分行及彰化银行昆山分行的人民币业务开办.

此外,兆丰银行苏州分行、台湾银行上海分行及玉山银行东莞分行也将同步在月底前获准设立.

关于两岸货币清算机制建立议题,金管会以该议题为央行业务为由拒绝评论.

但两岸的最新互动,将为货币清算机制的建立打开一扇门,因此前消息人士告诉路透,台湾央行希望指定陆银台北分行为两岸间的人民币清算行.[ID:nST0445136]

此前台湾央行总裁彭淮南曾公开表示,希望两岸货币清算机制能在暑假之前签订.

金管会允许中银及交银台北分行主要办理企业金融业务,包括收受各项存款、办理放款、票据贴现、商业汇票之承兑、国内汇兑、国内保证业务,及签发信用状、保证发行公司债券、投资公债、短期票券、金融债券及公司债等.但不能从事个人金融消费业务.

此外,两银行申请经营之业务项目如果涉及外汇业务,须要经中央银行许可.(完)