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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 17:49 BJT

《汇市简讯》市场等待英国央行会议,预估政策维持不变

0939GMT

* 英国央行会议在1100GMT,市场预估政策维持不变

* 英国5月服务业采购经理人指数(PMI)为53.3,优于预期,支撑英镑走势

* 欧元/英镑在0.8100英镑有买单,该处为到期选择权执行价,及0.8051到0.8131波段的38.2%回档位.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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