〔香港新股〕华电福新能源获基石投资者支持,下周开始路演募集3亿美元--IFR

路透6月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,尽管上周有数支新股鉴于市况因素延迟发行，华电福新能源却觅得强劲基石投资者支持，决定继续推进其香港上市交易。

该公司将于下周一（11日）开始路演，是次预计募集约3亿美元。而该公司原计划募集4亿至5亿美元。

据消息人士透露，该公司已确定了5至6名基石投资者，主要为公司和策略投资者。他们共认购了50%至60%的发行股份。

据闻是次交易已经获得基石投资者和锚定投资者的足额认购。美银美林、中信国际、法国里昂和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易。(完)

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