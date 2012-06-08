〔香港新股〕华电福新能源获基石投资者支持,下周开始路演募集3亿美元--IFR

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,尽管上周有数支新股鉴于市况因素延迟发行，华电福新能源却觅得强劲基石投资者支持，决定继续推进其香港上市交易。
该公司将于下周一（11日）开始路演，是次预计募集约3亿美元。而该公司原计划募集4亿至5亿美元。
据消息人士透露，该公司已确定了5至6名基石投资者，主要为公司和策略投资者。他们共认购了50%至60%的发行股份。
据闻是次交易已经获得基石投资者和锚定投资者的足额认购。美银美林、中信国际、法国里昂和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
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