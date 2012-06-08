〔中国新债〕光大银行15年期固息次级债定价5.25%,落在申购区间中高端--IFR

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国光大银行(601818.SS)67亿元人民币（10.5亿美元）固息次级债定价于5.25%，落于申购区间5.00%-5.30%的中高端。
接近交易人士表示，本期债券市场需求一般。该期次级债期限15年（第10年末附发行人赎回权），发行期6月7日至8日，起息日6月8日，由中金和光大证券任联席主承销商。
中诚信给予债券评级AA+，发行人主体评级为AAA。本期次级债募集资金将用于补充附属资本，提升资本充足率。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。