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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:08 BJT

〔中国新债〕光大银行15年期固息次级债定价5.25%,落在申购区间中高端--IFR

路透6月8日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国光大银行(601818.SS)67亿元人民币（10.5亿美元）固息次级债定价于5.25%，落于申购区间5.00%-5.30%的中高端。

接近交易人士表示，本期债券市场需求一般。该期次级债期限15年（第10年末附发行人赎回权），发行期6月7日至8日，起息日6月8日，由中金和光大证券任联席主承销商。

中诚信给予债券评级AA+，发行人主体评级为AAA。本期次级债募集资金将用于补充附属资本，提升资本充足率。(完)

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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯

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