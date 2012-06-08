《台湾报摘》--经济日报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--中国人民银行周四晚间宣布,自今日起调降存贷款利率0.25个百分点,这是大陆三年半来首次降息,也代表大陆在货币政策上进一步微调宽松,预计将会释放更多资金,刺激大陆经济发展.
* 其他:
--宏达电(2498.TW)调降本季财测后,又陷入苹果(AAPL.O)要求美国国际贸易委员会(ITC)在美禁销29款手机,未列入微软Win 8首批平板电脑合作伙伴等复合式风暴.宏达电内部已拟议三大策略突围,包括重押大陆市场,力拚高利润的One系列手机销售,以及强化品牌.
--金控公司陆续公布5月获利,中信金(2891.TW)、永丰金(2890.TW)、第一金(2892.TW)与台新金(2887.TW)等均较前月成长,其中兆丰金(2886.TW)5月单月获利冲上25亿台币,创近三年多来单月新高,单月获利、前五月获利及每股获利0.98台币,暂居已公布金控"三冠王".
--台塑(1301.TW)企业总裁王文渊近日将到越南,为台塑河静大炼钢厂建厂催油门,预期拜会越南总理阮晋勇,这意味着越南将可能协助此案加速进行.若顺利推动,台塑不仅是东协最大的塑化业者,也将是最大的钢铁业者.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。