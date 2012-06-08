《台湾报摘》--经济日报6月8日

* 头版头条:

--中国人民银行周四晚间宣布,自今日起调降存贷款利率0.25个百分点,这是大陆三年半来首次降息,也代表大陆在货币政策上进一步微调宽松,预计将会释放更多资金,刺激大陆经济发展.

* 其他:

--宏达电(2498.TW)调降本季财测后,又陷入苹果(AAPL.O)要求美国国际贸易委员会(ITC)在美禁销29款手机,未列入微软Win 8首批平板电脑合作伙伴等复合式风暴.宏达电内部已拟议三大策略突围,包括重押大陆市场,力拚高利润的One系列手机销售,以及强化品牌.

--金控公司陆续公布5月获利,中信金(2891.TW)、永丰金(2890.TW)、第一金(2892.TW)与台新金(2887.TW)等均较前月成长,其中兆丰金(2886.TW)5月单月获利冲上25亿台币,创近三年多来单月新高,单月获利、前五月获利及每股获利0.98台币,暂居已公布金控"三冠王".

--台塑(1301.TW)企业总裁王文渊近日将到越南,为台塑河静大炼钢厂建厂催油门,预期拜会越南总理阮晋勇,这意味着越南将可能协助此案加速进行.若顺利推动,台塑不仅是东协最大的塑化业者,也将是最大的钢铁业者.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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