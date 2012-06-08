《台湾报摘》--工商时报6月8日

* 头版头条:

--面对大陆经济形势严峻,中国人民银行突于昨晚宣布,自周五起调降金融机构人民币存贷款基准利率.其中,金融机构1年期存贷款基准利率分别下调0.25个百分点(1码),这是人行时隔三年半来首次降息.

* 其他:

--都会区土地寸土寸金,但台北市政府对于闲置建物的基地绿美化,却提供最高10%的容积奖励,监察院昨天公布调查,认定有适法性问题,已发函北市府检讨.内政部也决定未来循都市计画程序核给容积奖励案件都将纳入容积上限,预估将对不动产市场造成冲击.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)取得台北分行许可之后,根据市场透露,接下来只要台湾银行及兆丰银行(2886.TW)的大陆分行过关,两岸货币清算机制可望水到渠成,最快7月台湾就有机会成为香港之后第二个人民币境外中心.

--手机晶片竞争日益激烈,联发科(2454.TW)今日将于深圳召开首次智慧手机客户大会,同时其3G智慧手机双核新晶片MT6577也将正式亮相.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.