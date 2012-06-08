《台湾重要政经日程》--6月8日-12月31日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
==================今日重要政经消息======================
6/8(五)
--台北国际电脑展(Computex)(至9日)
--12:30 央行标售1,000亿台币364天期定期存单,11日交割.
--13:30 台积电(2330.TW)公布5月营收.
--14:00 联电(2303.TW)公布5月营收.
==================近期重要政经消息======================
6/20(三)
--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
--17:00 央行举行第二季理监事会议,宣布利率决策.
6/22(五)
--08:30 主计处公布5月季调失业率,4月经季节调整后失业率为4.19%.
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 经济部公布5月工业生产,4月工业生产较上年同期衰退2.33%.
6/25(一)
--16:10 央行公布5月M2货币总计数,4月为年增4.72%.
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
*7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。