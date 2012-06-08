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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 09:37 BJT

〔台湾股市〕盘初跌0.66%,中国三年半来首度降息

路透台北6月8日电---台湾股市周五盘初下跌0.66%,宏达电(2498.TW)连续第二日下跌,此前该公司宣布下修第二季营收目标.

加权股价指数.TWII开低46.8点,报7,033.51点.电子类股.TELI跌0.86%.

宏达电挫至跌停,两个交易日已下跌14%.宏达电不仅调降营收目标,且与苹果(AAPL.O)专利纷争未落幕.

台币兑美元TWD=TP上涨0.036,报29.865台币.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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