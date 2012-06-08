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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 13:40 BJT

〔台股业绩〕台积电5月营收较上年同期成长21.3%,较上月增9%

路透台北6月8日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五公布,5月营收为436.2亿台币,较上年同期成长21.3%,较上月则是增长9%.

台积电此前对第二季的财务预测为,预估合并营收将约在1,260-1,280亿台币间,刷新2010年第三季的纪录高点,较上季大幅攀升20%,第二季毛利率约47-49%,而营利率则估34.5-36.5%.[ID:nST0452944]

该股今日收挫2.38%,报77.9台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌1.14%.

台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2012年5月 436.2 +9.0 +21.3

2012年4月 400.1 +9.3 +10.4

2012年3月 366.1 +9.0 +0.7 (完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(here)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

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