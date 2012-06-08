〔台股业绩〕联电5月营收较上年同期减2.1%,较上月微增0.9%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北6月8日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周五公布,5月营收为92.06亿台币,较上年同期(94亿)减少2.1%,较上月则微增0.9%. 联电先前对今年第二季展望,预估出货较上季成长15%,平均售价则持平,产能利用率约81-83%,至于毛利率约21-23%.[ID:nST0516243] 联电今日收升0.84%,报12台币;大盘加权股价指数.TWII则下挫1.14%. 其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年5月 92.06 +0.9 -2.1 2012年4月 91.25 +11.4 -4.6 2012年3月 81.91 +8.9 -14.6 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。