〔欧洲金融〕大到不能倒的西班牙正思索援助银行业的方式

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦6月7日电---虽然各界普遍的看法是,西班牙这个全球第12大暨欧元区第四大的经济体,规模大到不能破产,但是所有的迹象都显示,这个国家并没有大到无法对其银行业进行纾困.
市场本周扬升,部分因为市场乐观预期欧元区政策官员将与西班牙就银行纾困达成协议,进而解除欧元区最新的威胁.
马德里金融业的消息人士指出,西班牙当局正在研究为陷入困境的放款业者填补资本缺口的方式,所需资金至少要400亿欧元.
若西班牙真的寻求外援,可能会向规模4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)求助,或是向规模5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)求援.EFSF是欧元区临时性的纾困基金,正式机构ESM将在7月开始运作.
"西班牙政府必须考量所有的选项,"瑞典财政部长柏格(Anders Borg)在哥本哈根向路透表示."我们必须找到迅速应对的方式,因为这是当前对全球经济的重大威胁."
不管是西班牙银行业因不良地产贷款而崩溃,或者西班牙政府独力援救其银行业,然后苦于偿还债务,造成可能的违约或者被迫离开欧元区,这在全球经济造成的混乱情势都是值得其他国家付出代价来避免的.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。