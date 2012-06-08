〔中欧关系〕中国必须放弃对欧洲企业设下的投资障碍--欧盟贸易执委

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透布鲁塞尔/伦敦6月7日电---欧盟高级贸易官员周四表示,中国必须先放宽其对欧洲企业投资中国经济的繁复要求,欧盟与北京才能展开会谈,讨论一项松绑数十亿欧元新投资的协定.
根据一项新报告,2010年至2020年中国对欧洲的新增投资可能达到2,500-5,000亿美元.[ID:nSB1594062]而欧洲企业则热切地想在快速成长的亚洲拓展市场.
但欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示,欧洲投资人的负担--包括要求企业分享技术给中国公司的规定--让中欧即使想加强投资关系也窒碍难行.
卡瑞德古特在一场欧盟官员及企业团体的研讨会中表示,中国被经济合作暨发展组织(OECD)列为"对外国投资有最多限制机制的G20成员国."
"这些障碍范围广泛,从汽车行业的强制合资,到直接禁止外资在大部分邮电服务业中参股,"卡瑞德古特说."某些案例中,还强迫必须将技术移转才能取得投资权."
由于欧盟与中国的贸易今年料将达到创纪录的5,000亿欧元,卡瑞德古特希望能加强双方的关系.中国商部部长陈德铭上周造访布鲁塞尔时,也暗示同样的想法.
卡瑞德古特的欧盟执委任期到2014年结束,但他表示在任期内恐无法达成与中国的自由贸易协定.不过他表示,投资协定可较快达成,为那些想在欧洲与中国拓展的企业订下规范.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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