〔路透调查〕日圆受到干预威胁与避险买盘的拉扯

* 美元/日圆一年后汇率预估区间为72-95日圆

* 干预的效果有限且逐渐减弱

记者 Yati Himatsingka 编译 王冠中

路透印度班加罗尔6月7日电---路透就汇市策略师所进行的调查显示,日圆可能恢复强势,而抑制日圆升值的干预行动可能会受到投资人急于规避风险的操作所抵销.

本周就大约60位策略师所做的月度调查显示,美元兑日圆汇率一个月后料为79日圆,三个月后来到80日圆,一年后料为84日圆.美元/日圆周四在79日圆附近交投.

5月调查时的预估分别为81、82和85日圆.预估的区间仍然很大,一个月的预估区间从76.5日圆到85日圆,为三个月来短期汇率预估最阔的区间.

日圆在5月上涨近2%,因全球经济前景趋于黯淡,且欧元区债务危机恶化.

"我们正处于一个非常艰困的处境,因日圆主要是受到外部因素的发展所推动,"三菱东京日联银行的外汇策略师Lee Hardman称.

"若欧洲情势持续恶化,日本当局就很难进行有效的干预."

日本财务大臣安住淳本周稍早暗示,东京当局已准备好进行汇市干预,不管有没有取得其他七国集团(G7)成员国的同意.

日本央行最后一次干预汇市是在去年10月,当时日圆对美元触及75.31日圆的纪录高点.(完)