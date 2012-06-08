〔路透调查〕英镑走势料将疲弱不振,因经济前景黯淡

路透伦敦6月7日电---周四公布的路透调查显示,英镑兑美元在未来一年料将无法扳回近期的颓势,因为英国经济前景仍较美国更为黯淡.

路透本周访问约60位外汇策略师结果显示,英镑兑美元GBP=在一及三个月后将为1.55美元,六个月后升至1.56美元,一年后升至1.58美元.

尽管英国经济前景仍较欧元区为佳,但英镑兑欧元EURGBP=亦料不会有太好的表现,12个月后料在0.80左右,与周四的0.81英镑相去不远.

英镑兑美元在5月份跌逾5%,6月1日并触及四个月低位1.5265美元,但周四在英国央行发布货币决策前则收复部份跌势,报在1.55美元左右.

周四英国央行未向疲软的英国经济注入更多刺激措施,因经济韧性的迹象令复苏希望仍存,且欧元区正考虑方案来解决不断发酵的债务危机.[ID:nSB1594784]

大多数分析师此前预计,英国央行将维持5月的决议,不会出台新的量化宽松.稍早公布的英国5月服务业采购经理人指数(PMI)保持稳健,与上周制造业PMI急降形成鲜明对比,更是巩固了这样的观点.(完)