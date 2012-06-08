〔路透调查〕英镑走势料将疲弱不振,因经济前景黯淡

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦6月7日电---周四公布的路透调查显示,英镑兑美元在未来一年料将无法扳回近期的颓势,因为英国经济前景仍较美国更为黯淡.
路透本周访问约60位外汇策略师结果显示,英镑兑美元GBP=在一及三个月后将为1.55美元,六个月后升至1.56美元,一年后升至1.58美元.
尽管英国经济前景仍较欧元区为佳,但英镑兑欧元EURGBP=亦料不会有太好的表现,12个月后料在0.80左右,与周四的0.81英镑相去不远.
英镑兑美元在5月份跌逾5%,6月1日并触及四个月低位1.5265美元,但周四在英国央行发布货币决策前则收复部份跌势,报在1.55美元左右.
周四英国央行未向疲软的英国经济注入更多刺激措施,因经济韧性的迹象令复苏希望仍存,且欧元区正考虑方案来解决不断发酵的债务危机.[ID:nSB1594784]
大多数分析师此前预计,英国央行将维持5月的决议,不会出台新的量化宽松.稍早公布的英国5月服务业采购经理人指数(PMI)保持稳健,与上周制造业PMI急降形成鲜明对比,更是巩固了这样的观点.(完)
--编译 龚芳;审校 张明钧
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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