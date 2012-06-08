〔台湾债市〕RP利率未变,公司债交割无碍调度料下周市况持平

路透台北6月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间未变.尽管有七年期中油[CHIP.UL]及中航(2612.TW)公司债交割,金额分别为39亿及28亿台币,却无碍于投信和寿险余钱流入,交易商到期续作颇为顺畅.

资金调度人士指出,投信仍有找券需求,但因对利率要求相当坚持,看不到有下调的空间.另外,由于外围经济环境不乐观,对内则有税款缴库和半年报作帐等大型紧缩因素,央行将维持市场资金适度宽松格局,预估短线利率不致有太大变动.

"利率往下机会不大,但要往上也不会这么快."一位券商交易人士表示.

据交易商统计,下周市场紧缩因素如下:周一(11日)有128亿台币的台湾中油公司债交割,周五(15日)则有172.5亿台币的台电公司债交割.他们表示,当日市况可能偏紧,但交易商多预作准备,料RP利率将持稳于既有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)