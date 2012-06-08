〔台湾债市〕RP利率未变,公司债交割无碍调度料下周市况持平

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北6月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持于区间未变.尽管有七年期中油[CHIP.UL]及中航(2612.TW)公司债交割,金额分别为39亿及28亿台币,却无碍于投信和寿险余钱流入,交易商到期续作颇为顺畅.
资金调度人士指出,投信仍有找券需求,但因对利率要求相当坚持,看不到有下调的空间.另外,由于外围经济环境不乐观,对内则有税款缴库和半年报作帐等大型紧缩因素,央行将维持市场资金适度宽松格局,预估短线利率不致有太大变动.
"利率往下机会不大,但要往上也不会这么快."一位券商交易人士表示.
据交易商统计,下周市场紧缩因素如下:周一(11日)有128亿台币的台湾中油公司债交割,周五(15日)则有172.5亿台币的台电公司债交割.他们表示,当日市况可能偏紧,但交易商多预作准备,料RP利率将持稳于既有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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