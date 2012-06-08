〔台湾货币市场〕央行364天期存单加权平均得标利率料略走低至0.88-0.895%

路透台北6月8日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查五家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将走跌,落在0.88-0.895%,较上次得标利率微幅下降,主因全球主要国家正导入降息循环.

在受访三家本地银行及两家外商银行中,预估得标利率高低点落在0.87%及0.90%.

在欧债危机阴影扩大之下,冲击实质需求.中国上日意外降息一码(0.25个百分点)[ID:nSB1594894],先前澳洲央行也降息以因应景气放缓.

本次受访的银行多数认为,全球央行降息的循环已然展开.虽然市场预期台湾央行第二季不会降息,且今年台湾还有通膨走高的问题,但现在看来升息也是不可能的.

"大家都降息了,外商银一定标的,"一位外商银行交易员说.

此外,尽管6月已是缴税季节高峰,但市场目前并未明显感受到资金面趋紧,料对此次标售影响有限.

"之前外银资金水位虽有下来一些,但台湾市场的资金没有少过,"一位新银行资金调度业者说.

上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.893%,较3月得标利率0.892%走高0.1基点.

台湾央行于3月底宣布重贴现率维持于1.875%不变.多数市场人士预期,本次央行的利率仍将维持不变.[TW-CEN-CMN](完)