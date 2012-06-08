〔台湾货币市场〕央行364天期存单加权平均得标利率料略走低至0.88-0.895%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北6月8日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透今日访查五家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将走跌,落在0.88-0.895%,较上次得标利率微幅下降,主因全球主要国家正导入降息循环.
在受访三家本地银行及两家外商银行中,预估得标利率高低点落在0.87%及0.90%.
在欧债危机阴影扩大之下,冲击实质需求.中国上日意外降息一码(0.25个百分点)[ID:nSB1594894],先前澳洲央行也降息以因应景气放缓.
本次受访的银行多数认为,全球央行降息的循环已然展开.虽然市场预期台湾央行第二季不会降息,且今年台湾还有通膨走高的问题,但现在看来升息也是不可能的.
"大家都降息了,外商银一定标的,"一位外商银行交易员说.
此外,尽管6月已是缴税季节高峰,但市场目前并未明显感受到资金面趋紧,料对此次标售影响有限.
"之前外银资金水位虽有下来一些,但台湾市场的资金没有少过,"一位新银行资金调度业者说.
上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.893%,较3月得标利率0.892%走高0.1基点.
台湾央行于3月底宣布重贴现率维持于1.875%不变.多数市场人士预期,本次央行的利率仍将维持不变.[TW-CEN-CMN](完)
--记者 高洁如/林妙容; 审校 林高丽
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