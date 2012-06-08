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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 11:51 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆探底99.38,关注欧洲盘形势及风险氛围变化

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* 欧元/日圆稍早跌至99.38,之后趋稳,在99.75下方的停损单稍早遭触发

* 99.40下方有更多的停损单亦遭触发,但没有跟进卖单

* 当日空头回补在欧洲开盘前处于低档

* 目前关注欧洲/伦敦盘交易状况及风险氛围

* 下方在99.25附近有支撑,99.20下方及99.00料有更多停损单.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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