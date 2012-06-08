〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.878%,较上次跌1.5基点

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北6月8日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.878%,低于预期,并较上期的0.893%跌1.5基点.
根据路透今日访查五家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将落在0.88-0.895%,预期将较上次得标利率略微走跌.[ID:nST0460792]
央行表示,此次投标总金额为3,395亿台币,投标倍数为3.4倍.
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
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