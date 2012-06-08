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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 12:47 BJT

〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.878%,较上次跌1.5基点

路透台北6月8日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.878%,低于预期,并较上期的0.893%跌1.5基点.

根据路透今日访查五家金融机构,主要预估本次加权平均得标利率中值将落在0.88-0.895%,预期将较上次得标利率略微走跌.[ID:nST0460792]

央行表示,此次投标总金额为3,395亿台币,投标倍数为3.4倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)

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--记者 高洁如; 审校 乔艳红

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