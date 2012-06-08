美国与加拿大经济指标预测--6月8日-6月15日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透6月8日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月8日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.20 24.49
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1 增加5.82
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加4.39
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.43
就业参与率 -- 66.80%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 顺差1.5 顺差3.5
出口(亿加元) -- 394.9
进口(亿加元) -- 391.4
1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.3% +0.7%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差495 逆差518.3
1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.4% +0.3%
趸售销售 +0.3% +0.5%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 -- 122.4
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
暂无重要经济数据
6月12日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 94.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月9日当周 -- +0.4%
1230 美国出口物价 5月 -0.1% +0.4%
进口物价 -1.0% -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月9日当周 -- +3.1%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 48.5
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 -- 盈余591.2
6月13日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月8日当周 -- 804.8
再融资指数 -- 4,476.2
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.7%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.1%
1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.3%
6月14日(四)
1230 加拿大产能利用率 第一季 -- 80.5%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.1% 持平
(较上年同期) -- +2.3%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 5月 -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,312 赤字1,241.1
1230 加拿大新屋价格 4月 -- +0.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月9日当周 -- 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 6月2日当周 -- 329.3
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2%
6月15日(五)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 -- 17.09
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 4月 -- 净买入362
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超204.7
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.3% +1.1%
产能利用率 79.2% 79.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 -- 79.3
现况指数 -- 87.2
预期指数 -- 74.3
1430 美国ECRI一周领先指标 6月8日当周 -- -- (完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
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