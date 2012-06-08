版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 13:20 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破99美元,受美国经济刺激措施不确定性影响

路透新加坡6月8日电---布兰特原油价格周五跌破99美元,因主要石油消费国美国脆弱经济复苏的不确定性而受压,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席此前并未透露多少进一步刺激措施的线索.

美联储主席贝南克的国会证词未能鼓舞投资人.投资人原本寄望美联储会推出第三轮量化宽松.从亚洲股市到基本金属的各类金融市场均下跌,反映出市场的失望情绪.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐