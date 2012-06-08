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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 14:27 BJT

〔标题新闻〕报载日本SESC将建议对First New York罚款,因其涉及2010年东京电力股票内线交易

备注:SESC为日本证券交易监督委员会的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8H7024]

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