〔两岸金融〕台湾银行称上海分行有望于7月中旬开始营业

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北6月8日电---继两家中国大陆银行台北分行获准设立之后,台湾百分之百公营的台湾银行周五表示,其上海分行有望在7月中旬开始营业.
两岸货币管理机关正加速进行两岸货币清算机制的协议.按初步规划,台湾央行希望能够指定台湾银行做为台币清算行,因此台银上海分行的开业时间备受市场关注.
台湾银行总经理张明道表示,先前中国主管机关已对台银的上海分行进行实地查核,日后在拿到核准函,台银再办理工商登记之后,上海分行即可开业.
"有了核准函,工商登记这个程序很快,...有望在7月中旬之前开业."张明道说.
台湾银行董事长张秀莲先前曾乐观预期3-4月间上海分行有望正式营运,但进展不顺而延宕至今.这个情况因大陆银行两家台北分行获得台湾金管会的开业核可,出现转机.
张明道进一步表示,在两岸货币清算机制建立,双方央行指定货币清算的代理行之后,相关银行即可根据货币清算机制进行后续桥接事务工作.
台湾金管会周四核准两家陆银设立台北分行,并预期大陆方面将于月底前有望核可兆丰银行苏州分行、台湾银行上海分行及玉山银行东莞分行设立.[ID:nST0460502]
台湾金融保险类指数.TFNI周五收盘下跌0.01%,报739.13点;其跌幅小于台股.TWII的下跌1.14%.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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