〔两岸金融〕台湾银行称上海分行有望于7月中旬开始营业

路透台北6月8日电---继两家中国大陆银行台北分行获准设立之后,台湾百分之百公营的台湾银行周五表示,其上海分行有望在7月中旬开始营业.

两岸货币管理机关正加速进行两岸货币清算机制的协议.按初步规划,台湾央行希望能够指定台湾银行做为台币清算行,因此台银上海分行的开业时间备受市场关注.

台湾银行总经理张明道表示,先前中国主管机关已对台银的上海分行进行实地查核,日后在拿到核准函,台银再办理工商登记之后,上海分行即可开业.

"有了核准函,工商登记这个程序很快,...有望在7月中旬之前开业."张明道说.

台湾银行董事长张秀莲先前曾乐观预期3-4月间上海分行有望正式营运,但进展不顺而延宕至今.这个情况因大陆银行两家台北分行获得台湾金管会的开业核可,出现转机.

张明道进一步表示,在两岸货币清算机制建立,双方央行指定货币清算的代理行之后,相关银行即可根据货币清算机制进行后续桥接事务工作.

台湾金管会周四核准两家陆银设立台北分行,并预期大陆方面将于月底前有望核可兆丰银行苏州分行、台湾银行上海分行及玉山银行东莞分行设立.[ID:nST0460502]

台湾金融保险类指数.TFNI周五收盘下跌0.01%,报739.13点;其跌幅小于台股.TWII的下跌1.14%.(完)