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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 14:27 BJT

〔韩国股市〕收跌,全球成长疲弱的疑虑打压人气

路透首尔6月8日电---韩国股市周五下跌,投资人对过去两日涨势做获利了结,对于全球成长疲弱的疑虑挥之不去,且欧债危机仍未见解决之道,抵消了中国意外降息的积极影响.

蓝筹出口股表现落后,三星电子(005930.KS)下跌1.4%,现代汽车(005380.KS)跌1.5%.

韩国综合股价指数.KS11收跌0.67%,收报1,835.64点.(完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

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