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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 15:04 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超77.21亿台币,转买为卖

路透台北6月8日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超77.21亿台币,转买为卖,上交易日修正后为买超14.73亿.

三大法人今日合计卖超76.99亿台币,上交易日修正后为买超15.24亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/8 -77.21 -0.66 +0.89 -76.99

6/7 +14.73r -0.97 +1.48r +15.24r

6/6 -5.60 +5.71 +6.96r +7.08r

6/5 -22.82 -4.79 +1.94 -25.68r

6/4 -26.95 -4.19 -4.28r -35.42r

6/1 -76.76 -5.52 +0.66r -81.61r

----------------------------------------------------

本月累计 -194.62 -10.43 +7.66 -197.39

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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