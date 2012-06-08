〔台湾汇市〕台币兑美元收跌7分,美联储未暗示刺激政策令市场失望

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北6月8日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘贬值7分,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未暗示推出更多刺激政策所引发的失望情绪,抵销中国降息所带动的非美货币涨势,外商银行买汇力道偏强.
外汇人士表示,中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,令市场不禁猜想新兴亚洲经济成长脚步停滞,加上台湾出口数据疲弱,台股随区域走势走跌,打压市场风险偏好.不过,在希腊举行二次大选以及美联储公布利率决议前,场上交投气氛依旧谨慎.
"重头戏在18日那周,目前交易还是以实质抛补为主,不太敢开太大的部位."一位资深外汇交易员称.
希腊将于17日重新举行大选,美联储将于19-20日举行政策会议,21日则有台湾央行第二季理监事会议紧接在后.
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中,短天期美元/台币换汇点落在平盘附近,缺乏指引方向.交易商指出,在欧元区局势明朗之前,台币短线料成区间震荡格局,汇价随市场消息面而动,下周一主要区间料落在29.8-30.1元,先看本周末中国固定资产投资和工业生产等经济数据表现.
台币今日收在29.976元,较前一周下跌4.5分,或0.15%;累计今年以来台币已升值1.05%,涨幅在亚洲新兴汇市仅落后菲律宾披索=PHP和坡元SGD=.
台湾股市.TWII收盘下跌1.14%,至6,999.65点;外资及陆资在台股卖超77.21亿台币,转买为卖,上交易日修正后为买超14.73亿.[ID:nST0460906]
另外,亚洲货币周五下跌,因在欧债危机愈演愈烈和美国增长迟滞之际,中国意外降息,加剧了全球增长放缓忧虑.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.976 29.906 29.780-29.976 29.915 6.93 7.32
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.959 29.864 29.875-29.960 29.875 4.00 3.22
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.030/-0.015
美元/台币六个月期 -0.185/-0.160 -0.210/-0.190
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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