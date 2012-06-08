〔台湾汇市〕台币兑美元收跌7分,美联储未暗示刺激政策令市场失望

路透台北6月8日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘贬值7分,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未暗示推出更多刺激政策所引发的失望情绪,抵销中国降息所带动的非美货币涨势,外商银行买汇力道偏强.

外汇人士表示,中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,令市场不禁猜想新兴亚洲经济成长脚步停滞,加上台湾出口数据疲弱,台股随区域走势走跌,打压市场风险偏好.不过,在希腊举行二次大选以及美联储公布利率决议前,场上交投气氛依旧谨慎.

"重头戏在18日那周,目前交易还是以实质抛补为主,不太敢开太大的部位."一位资深外汇交易员称.

希腊将于17日重新举行大选,美联储将于19-20日举行政策会议,21日则有台湾央行第二季理监事会议紧接在后.

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中,短天期美元/台币换汇点落在平盘附近,缺乏指引方向.交易商指出,在欧元区局势明朗之前,台币短线料成区间震荡格局,汇价随市场消息面而动,下周一主要区间料落在29.8-30.1元,先看本周末中国固定资产投资和工业生产等经济数据表现.

台币今日收在29.976元,较前一周下跌4.5分,或0.15%;累计今年以来台币已升值1.05%,涨幅在亚洲新兴汇市仅落后菲律宾披索=PHP和坡元SGD=.

台湾股市.TWII收盘下跌1.14%,至6,999.65点;外资及陆资在台股卖超77.21亿台币,转买为卖,上交易日修正后为买超14.73亿.[ID:nST0460906]

另外,亚洲货币周五下跌,因在欧债危机愈演愈烈和美国增长迟滞之际,中国意外降息,加剧了全球增长放缓忧虑.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.976 29.906 29.780-29.976 29.915 6.93 7.32

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.959 29.864 29.875-29.960 29.875 4.00 3.22

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.030/-0.015

美元/台币六个月期 -0.185/-0.160 -0.210/-0.190

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