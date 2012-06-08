版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 15:24 BJT

〔日本债市〕日债价格尾随美债上涨,受美联储主席谈话影响

路透东京6月8日电---日本政府公债价格周五上涨,尾随美债涨势,因股市下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克并未暗示即将进一步宽松货币政策.

亚洲股市持续走跌,进而推升债市,部分投资人对于贝南克未能明确指出会有进一步宽松举措而感到失望.美联储下次会议将在6月19-20日举行.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐