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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 15:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可被视为区间操作标的之一

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* 避险情绪推升日圆买气

* 美元/日圆交投几乎全数由交叉盘主导(退出日圆空单)

* 买卖盘显示,极有可能持续在78.80-79.80区间交投

* 需跌破位于78.688的200日均线,才有可能重新点燃下行趋势

* 位于80.183的100日均线限制回升走势,该点上方有大量停止单 (完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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