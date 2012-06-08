〔台湾债市〕10年主流券殖利率触及20个月低位,反应美联储刺激经济利多

路透台北6月8日电---台湾公债殖利率周五全面收低,主要因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克刺激经济谈话有利债市,美债价格结束连三日走跌带动台债殖利率同步反应.下周台债不排除仍偏多反应,但也须小心获利了结卖压.

市场人士指出,近来欧债状况仍不佳,影响台债殖利率震荡探低,其中10年期A01105=TWO公债今日收盘创10年券殖利率20个月来低位.

他们并指出,台债短线仍有机会进一步走低,料五年、10年主流券的涨势将会轮动.然下周正值希腊大选前一个星期,仍需观望提前获利了结卖压.五年期公债101/1殖利率下周区间约在0.90-0.95%,10年期公债101/5殖利率区间则在1.15-1.20%.

"短线(殖利率)反弹机率是有,但(多头)反转机率是很低的."一主力证券交易员说.

她分析,欧债情势反覆有利于债市,加上6月底债市有作帐行情,因此维持偏多看待.

另一大型金融机构主管也表示,欧债结构性问题不易解决,多头借力使力,有可能一波到底,现在只有做壁上观,要做也只会短进短出.

10年期101/5A01105=TWO殖利率收在1.1660%,是2010年9月1日以来低位,当日收在1.1714%;而五年期101/1A01101=TWO殖利率收在0.9220%.

多数美国公债价格周四上涨,结束之前三天的跌势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济.指标10年期公债US10YT=RR价格收高4/32至100-30/32,收益率报1.65%,较周三收盘下跌1.4个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.80 0.9220 0.9175-0.9277 261.5

10 101/5R A01105R=TWO -1.26 1.1730 *1.1660-1.1830 92.5

* 表示创该券交易以来殖利率低点

另一证券交易员表示,大陆意外降息冲击台股周五表现,也激励台债走势偏多,加上西班牙主权债信又遭调降,预期美债殖利率还会往下反应,对下周台债将是利多.

台股加权指数.TWII今日收跌1.14%,报6,999.65点,跌破7,000点关卡.

他也指出,由于这波多头系因市场忧心希腊6月17日大选结果,而下周就是大选公布的最后一个星期,料下半周将会多空震荡,毕竟保守操作的交易商将会提前出场,而上半周仍是偏多操作.

中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息.或暗示周末出炉的5月宏观数据将是一团糟.央行并宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120].

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6400

10 101/5 A01105=TWO 1.1660

5 101/1 A01101=TWO 0.9220

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)