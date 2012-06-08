〔台湾债市〕10年主流券殖利率触及20个月低位,反应美联储刺激经济利多

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北6月8日电---台湾公债殖利率周五全面收低,主要因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克刺激经济谈话有利债市,美债价格结束连三日走跌带动台债殖利率同步反应.下周台债不排除仍偏多反应,但也须小心获利了结卖压.
市场人士指出,近来欧债状况仍不佳,影响台债殖利率震荡探低,其中10年期A01105=TWO公债今日收盘创10年券殖利率20个月来低位.
他们并指出,台债短线仍有机会进一步走低,料五年、10年主流券的涨势将会轮动.然下周正值希腊大选前一个星期,仍需观望提前获利了结卖压.五年期公债101/1殖利率下周区间约在0.90-0.95%,10年期公债101/5殖利率区间则在1.15-1.20%.
"短线(殖利率)反弹机率是有,但(多头)反转机率是很低的."一主力证券交易员说.
她分析,欧债情势反覆有利于债市,加上6月底债市有作帐行情,因此维持偏多看待.
另一大型金融机构主管也表示,欧债结构性问题不易解决,多头借力使力,有可能一波到底,现在只有做壁上观,要做也只会短进短出.
10年期101/5A01105=TWO殖利率收在1.1660%,是2010年9月1日以来低位,当日收在1.1714%;而五年期101/1A01101=TWO殖利率收在0.9220%.
多数美国公债价格周四上涨,结束之前三天的跌势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济.指标10年期公债US10YT=RR价格收高4/32至100-30/32,收益率报1.65%,较周三收盘下跌1.4个基点.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO -0.80 0.9220 0.9175-0.9277 261.5
10 101/5R A01105R=TWO -1.26 1.1730 *1.1660-1.1830 92.5
* 表示创该券交易以来殖利率低点
另一证券交易员表示,大陆意外降息冲击台股周五表现,也激励台债走势偏多,加上西班牙主权债信又遭调降,预期美债殖利率还会往下反应,对下周台债将是利多.
台股加权指数.TWII今日收跌1.14%,报6,999.65点,跌破7,000点关卡.
他也指出,由于这波多头系因市场忧心希腊6月17日大选结果,而下周就是大选公布的最后一个星期,料下半周将会多空震荡,毕竟保守操作的交易商将会提前出场,而上半周仍是偏多操作.
中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息.或暗示周末出炉的5月宏观数据将是一团糟.央行并宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120].
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.6400
10 101/5 A01105=TWO 1.1660
5 101/1 A01101=TWO 0.9220
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 林妙容/林高丽
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