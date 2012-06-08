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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 15:58 BJT

〔韩国汇市〕债券价格因央行示警而劲扬,韩元走贬

路透首尔6月8日电---韩国债市周五劲扬,此前韩国央行提及欧元区危机对经济造成的下行风险升高,三年债收益率KRTSY3Y=KQ收在3.25%,与韩国央行政策利率KROCRT=KQ相同.

韩国央行周五决议连续第12个月维持利率不变,符合市场预期.但该行对经济成长提出警告,显示央行或将降息,韩债价格即因而受到提振.

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