版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 15:56 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受压,传言指英国生产者物价指数表现疲软

0739GMT

* 传言称英国生产者物价指数(PPI)将低于预期,令英镑受到负面冲击

* 若低于预期,则将会拉高鸽派呼吁英国放宽货币政策的声量

* 整体产出及核心产出价格年增率分别预估为3.2%及2.3%

* 英镑据传在1.5400-10有买盘(1.5409为周二高点)

* 周三低点1.5375、周一低点1.5344及周二低点1.5322为下档支撑.(完)

--编译 张明钧;审校 高琦

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐