版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 16:29 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元回吐近来涨幅,但兑欧元持稳

路透伦敦6月8日电---英镑兑美元周五从一周高位回落,全球成长减缓疑虑促使投资人重燃对美元的需求,不过跌幅有限,因英镑兑欧元仍稳住阵脚.

美联储并未暗示会立即推出刺激措施之后,风险资产即承受压力.欧洲央行表明政界人士需扛起责任解决欧债危机后,隔日英国央行亦决议不扩大其资产购买计画.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐