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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 16:48 BJT

《汇市简讯》美元/加元在1.0350的卖单承压,油价挫跌

0832GMT * 1.0350卖单面临威胁,因低油价压制加元 * 西德州(WTI)中质油日内跌3.3%至每桶82.05美元,布兰特原油跌2.55%至97.35美元 * 铜价表现不强.金价在亚洲暴跌至一周低位 * 更多阻力在1.0382(周三高位),1.0400,1.0425及1.0450(期权障碍) * 加拿大5月就业数据将于1230GMT时出炉,预估就业岗位增加1万个 (完) --编译 龚芳;审校 张明钧 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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