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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 17:34 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减870.4亿台币

路透台北6月8日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减870.4亿台币,央行存单未到期余额为6兆5,903.6亿台币.上周存单发行量净减999.7亿台币.四周来央行存单合计减发已达3,410.2亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6月04日(一) 1,899.50 1,587.00 -312.50

6月05日(二) 76.40 360.00 283.60

6月06日(三) 3,483.50 2,887.00 -596.50

6月07日(四) 691.00 936.00 245.00

6月08日(五) 2,256.50 1,766.50 -490.00

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总 计 8,406.90 7,536.50 -870.40

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6月04日(一) 244.00 30.50

6月05日(二) 40.00 16.00

6月06日(三) 226.00 41.00

6月07日(四) 134.00 29.00

6月08日(五) 148.00 42.00

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总 计 792.00 158.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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