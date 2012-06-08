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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 17:23 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超12亿台币

路透台北6月8日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 15.00 25.50 -10.50

票券业 0.00 1.50 -1.50

证券业 28.00 16.00 +12.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 林妙容/乔艳红

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