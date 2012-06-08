《汇市简讯》澳元:中国降息之举是否是给经济打预防针?

0724GMT 中国央行周四降息25个基点,为2008年12月以来首度降息.中国央行同时让各银行业者自6月8日起有更多自由空间来制订存款及贷款利率. 澳元兑美元5月大跌近7%,而6月至今则是上涨逾1%. 中国周六将公布通胀、城镇固定资产投资、零售销售及工业生产等数据,这可能形成对澳元前景的新看法. 另一个流传甚广的想法是,中国这次降息是一预防性行动.(完) --编译 张明钧;审校 王洋 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=