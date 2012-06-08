《汇市简讯》欧元:光有善意并不足以解决欧元存亡问题

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欧洲存续的前题包括二线国家改革劳动市场及缩减政府支出、放宽财政及货币政策、联合发行欧元债券、或者是由德国直接补贴其他欧元区国家.

达成可靠解决方案的努力尝试遭遇到强大的阻力.市场承受一波又一波的危机,但问题从来未获得解决.

政界人士希望欧洲统合或许是出于善意.但和稀泥已经成为部分人士的生活方式.光是有善意是没有用的.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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