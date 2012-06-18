〔台湾个股〕鸿海董事长指个人投资的夏普十代厂拟三年内在台湾IPO

路透台北6月18日电---全球消费电子代工龙头鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周一表示,个人投资的夏普(6753.T)十代厂规划三年内在台湾首次公开发行(IPO).

郭台铭在股东大会中称,夏普位于日本(土界)市的十代厂,对于数位家庭、Android、iTV等消费电子产品都有绝对的帮助.当时担心遭股东反对所以是以个人名义投资.

"现在看起来是赚到了,因为是全世界唯一量产的十代厂."鸿海董事长郭台铭在股东大会上表示.

鸿海在3月时以669亿日圆取得夏普约11%股权,成为最大股东,而鸿海董事长郭台铭个人亦以660亿日圆代价,买下夏普位于(土界)市的十代厂的46.48%股权.双方已计划在中国合作开展智能手机业务,鸿海下半年并将开始向该面板厂采购.

本地时间12:32,鸿海股价涨2.6%报86.7台币;大盘加权股价指数.TWII涨1.93%报7,294.08点.(完)

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