〔台湾个股〕鸿海董事长指个人投资的夏普十代厂拟三年内在台湾IPO

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透台北6月18日电---全球消费电子代工龙头鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周一表示,个人投资的夏普(6753.T)十代厂规划三年内在台湾首次公开发行(IPO).
郭台铭在股东大会中称,夏普位于日本(土界)市的十代厂,对于数位家庭、Android、iTV等消费电子产品都有绝对的帮助.当时担心遭股东反对所以是以个人名义投资.
"现在看起来是赚到了,因为是全世界唯一量产的十代厂."鸿海董事长郭台铭在股东大会上表示.
鸿海在3月时以669亿日圆取得夏普约11%股权,成为最大股东,而鸿海董事长郭台铭个人亦以660亿日圆代价,买下夏普位于(土界)市的十代厂的46.48%股权.双方已计划在中国合作开展智能手机业务,鸿海下半年并将开始向该面板厂采购.
本地时间12:32,鸿海股价涨2.6%报86.7台币;大盘加权股价指数.TWII涨1.93%报7,294.08点.(完)
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--记者 张雅菁;撰写 董永年; 审校 林高丽
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