台湾已公布经济指标--2012/6/18

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)5月 +1.74% +1.44% 7/5 --
外汇存底(亿美元) 5月底 3,892.75 3,950.72 7/5 --
商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 --
商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 --
M2货币总计数(y/y) 4月 +4.72% +5.05% 6/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% 6/21 --
外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --
工业生产(y/y) 4月 -2.33% -3.43%r 6/22 --
季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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