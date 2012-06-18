〔台湾货币市场〕6月18日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透台北6月18日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,473.9亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期1兆8,517.3亿台币:
06/19 46.50亿
06/20 2,852.50亿
06/21 793.00亿
06/22 2,460.50亿
06/23 1,786.00亿
06/24 1,012.30亿
06/25 90.00亿
06/26 50.50亿
06/27 2,619.00亿
06/28 690.00亿
06/29 2,493.00亿
06/30 303.00亿
07/01 2,888.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--国库券到期212.00亿台币:
06/25 财100-12 212.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.
--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.
--个人综合所得税陆续缴库.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如;审校 黄凯
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