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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 06:35 BJT

《欧洲政经焦点》希腊支持纾困的政党可望赢得国会多数席次

* 新民主党得票率微幅领先,料可与泛希社运联手在议会取得微弱多数优势

* 反撙节的SYRIZA承认败选

* 新民主党领袖称准备筹组政府

* 欧元在外汇市场上涨

路透雅典6月17日电---希腊承诺持续撙节政策的政党周日可望在大选惊险赢得多数席次,击败严拒纾困条件的激进左派,让全球金融市场松了一口气.

选举结果料将是由新民主党带头组成联合政府,但左翼激进联盟党(SYRIZA)支持者走上街头抗议纾困.

内政部公布的官方预估数据显示,新民主党得票率料为29.5%,SYRIZA以27.1%居次席.泛希腊社会主义运动(泛希社运)为12.3%.

由于得票最多的政党可在国会额外获得50席,因此在国会300个议员席位中,支持纾困的新民主党与泛希社运料可联手囊获161席次.

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