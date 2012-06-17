《欧洲政经焦点》希腊支持纾困的政党可望赢得国会多数席次

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
* 新民主党得票率微幅领先,料可与泛希社运联手在议会取得微弱多数优势
* 反撙节的SYRIZA承认败选
* 新民主党领袖称准备筹组政府
* 欧元在外汇市场上涨
路透雅典6月17日电---希腊承诺持续撙节政策的政党周日可望在大选惊险赢得多数席次,击败严拒纾困条件的激进左派,让全球金融市场松了一口气.
选举结果料将是由新民主党带头组成联合政府,但左翼激进联盟党(SYRIZA)支持者走上街头抗议纾困.
内政部公布的官方预估数据显示,新民主党得票率料为29.5%,SYRIZA以27.1%居次席.泛希腊社会主义运动(泛希社运)为12.3%.
由于得票最多的政党可在国会额外获得50席,因此在国会300个议员席位中,支持纾困的新民主党与泛希社运料可联手囊获161席次.
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。