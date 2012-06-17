澳新经济指标预测--6月18日-6月25日****

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
路透6月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要数据
6月19日(二)
0130 澳洲央行会议记录 6月
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 赤字11.10 赤字27.6
截至第一季的年度 赤字94.4 赤字82.7
2305 澳洲央行支付系统监管部门主管Tony Richards发表讲话
6月20日(三)
0130 澳洲住房开工(较前季) 第一季 -- -6.9%
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 0.5% +0.3%
(较上年同期) 1.3% +1.8%
6月21日(四)
暂无重要数据
6月22日(五)
暂无重要数据
----------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月25日(一)
暂无重要数据 (完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。