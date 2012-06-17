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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 07:00 BJT

****澳新经济指标预测--6月18日-6月25日****

路透6月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月18日(一)

暂无重要数据

6月19日(二)

0130 澳洲央行会议记录 6月

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 赤字11.10 赤字27.6

截至第一季的年度 赤字94.4 赤字82.7

2305 澳洲央行支付系统监管部门主管Tony Richards发表讲话

6月20日(三)

0130 澳洲住房开工(较前季) 第一季 -- -6.9%

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 0.5% +0.3%

(较上年同期) 1.3% +1.8%

6月21日(四)

暂无重要数据

6月22日(五)

暂无重要数据

----------------------------------6月25日当周---------------------------------

6月25日(一)

暂无重要数据 (完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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