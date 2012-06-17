日韩经济指标预测--6月18日-6月25日****

国际油市：380-cst燃料油现货价差升至一个月高位，受积极买兴推动
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
路透6月18日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要数据
6月19日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差5,611 逆差5,203
出口(较上年同期) +9.3% +7.9%
进口(较上年同期) +2.9% +8.0%
6月20日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 6月 -- 正2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -1,577
外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,580
6月21日(四)
暂无重要数据
6月22日(五)
暂无重要数据
---------------------------------6月25日当周---------------------------------
6月25日(一)
2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105 (完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。