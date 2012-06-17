欧洲经济指标预测--6月18日-6月25日****

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透6月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月18日当周---------------------------------
6月18日(一)
暂无重要经济指标.
6月19日(二)
0645 法国企业景气判断指数 6月 92 93
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.7%
(较上年同期) +3.3% +3.5%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% +0.7%
(较上年同期) +3.4% +3.5%
0900 德国ZEW景气判断指数 6月 4.0 10.8
现况指数 39.8 44.1
6月20日(三)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -- +3.5%
(较上年同期) -- -14.3%
工业销售(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- -3.1%
0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.3 减少1.37
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 0-9-0 0-9-0
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 8.2% 8.2%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负4.0
6月21日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差13.34
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 44.5 44.7
服务业PMI 45.0 45.1
综合PMI -- 44.6
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%
0728 德国制造业PMI 6月初值 45.2 45.2
服务业PMI 51.5 51.8
综合PMI -- 49.6
0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.9 45.1
服务业PMI 46.4 46.7
综合PMI 45.5 46.0
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余75
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余91
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 -- 流出538
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差9
0830 英国零售销售(较前月) 5月 +1.2% -2.3%
(较上年同期) +2.0% -1.1%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 负20 负17
1400 欧元区消费者信心指数 6月 负20 负19.30
6月22日(五)
0800 意大利消费者信心指数 6月 86.0 86.5
0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.9 106.9
现况指数 112.3 113.3
预期指数 99.8 100.9
---------------------------------6月25日当周--------------------------------
6月25日-29日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.7%
0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.3%
0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -3.8%
6月25日(一)
0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 5.7 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。
路透2月28日 - 人力资源软件销售商WORKDAY公布的第四季业绩好于预期，不过分析师表示全年财测较为保守。 WORKDAY周一收报90.19美元，周二盘初回落6.8%，报84.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透2月28日 - 零售商TARGET预测全年同店销售将下滑，出人意料。该公司还公布第四季营收降幅大于预期，因店铺销售遭遇“意外疲弱”。