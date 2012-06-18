《全球重要经济事件一览表》--6月18日-6月25日

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月18日(一)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(至6月19日).
东京--日本央行公布月度报告(0500).
巴黎--法国国家统计局(INSEE)发表法国经济年度报告(2200).
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加小组讨论,主题为ECB在危机中的角色(1200).
6月19日(二)
墨西哥洛斯卡沃斯--20国集团(G20)峰会(最后一日).
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(第一日).
悉尼--澳洲央行公布6月5日货币政策会议记录(0030).
卡尔斯鲁厄--德国联邦宪法法院就欧洲金融稳定基金和财政条约做出裁决.
东京--日本央行公布5月22-23日货币政策会议记录(2350).
6月20日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1630).
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克召开媒体简布会(1815).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(至6月21日).
东京--日本央行总裁白川方明将在信用金库全国协会会议上讲话(0635).
柏林--德国总理梅克尔会晤荷兰首相吕特(Mark Rutte),商讨欧债危机,以及欧盟的共同金融和经济政策.
伦敦--英国央行公布季度公报,并公布6月6-7日货币政策委员会会议记录.
华沙--美国商务部长布兰森访问波兰,出席美国-波兰商业峰会.
奥斯陆--北欧部长理事会(Nordic Council of Ministers)召开关于法国的会议.
奥斯陆--挪威央行货币政策执委会举行利率会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
6月21日(四)
卢森堡--欧元集团会议.
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定计划(最后一日).
法兰克福--欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board)会议.
日本鹿儿岛--日本央行审议委员石田浩二与当地商业领袖会面.
悉尼--澳洲央行公布月度公报(0030).
瑞士苏黎世--瑞士央行公布2012年6月份月度统计报告和银行业统计报告(0700).
英国吉尔福德--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一个经济论坛上发表演讲(1600).
加拿大哈利法克斯(Halifax)--加拿大央行总裁卡尼在大西洋市场研究所(Atlantic Institute for Market Studies)发表讲话(1645).
6月22日(五)
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
罗马--法国、德国、西班牙和意大利领袖举行会议,讨论欧债危机.
苏黎世--瑞士央行发表季报(0730).
6月25日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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