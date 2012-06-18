《台湾报摘》--经济日报6月18日

* 头版头条:

--大陆国台办主任王毅上日在第四届海峡论坛上宣布八项惠台利多,将对台资企业在未来三到四年内再提供6,000亿人民币的贷款.

* 其他:

--中央银行将于本周四(21日)召开理监事会议,为预防希腊大选后金融市场出现剧烈波动,专家认为央行将维持货币宽松的基调,防范危机扩大,并顺势让新台币汇率贬值,达到提振出口、刺激景气的效果.

--长荣航空(2618.TW)总经理张国炜说,因应全球航空业朝高、低价两极化发展,公司启动转型,锁定开拓高价金字塔族群,不走低价路线,未来要和国泰航空(0293.HK)、新加坡航空(SIAL.SI)等国际性知名业者平起平坐.长荣将代表台湾跻身全球一流的航空公司.

--友达(2409.TW)昨天公告,汤姆笙授权公司(Thomson Licensing)在美国国际贸易委员会(ITC)申请调查友达及其美国子公司的专利侵权案件,ITC已于美国时间6月15日确认"友达并未违规"决定,友达光电对此表示欣慰.

--金管会大幅放宽国际金融业务分行(OBU)办理人民币业务范围,包括开放远期外汇等避险商品可采人民币交割,及推出连结大陆股票等资产的衍生性金融商品,企业或大户的避险工具及投资选择将更多.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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