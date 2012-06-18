《台湾报摘》--经济日报6月18日

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
* 头版头条:
--大陆国台办主任王毅上日在第四届海峡论坛上宣布八项惠台利多,将对台资企业在未来三到四年内再提供6,000亿人民币的贷款.
* 其他:
--中央银行将于本周四(21日)召开理监事会议,为预防希腊大选后金融市场出现剧烈波动,专家认为央行将维持货币宽松的基调,防范危机扩大,并顺势让新台币汇率贬值,达到提振出口、刺激景气的效果.
--长荣航空(2618.TW)总经理张国炜说,因应全球航空业朝高、低价两极化发展,公司启动转型,锁定开拓高价金字塔族群,不走低价路线,未来要和国泰航空(0293.HK)、新加坡航空(SIAL.SI)等国际性知名业者平起平坐.长荣将代表台湾跻身全球一流的航空公司.
--友达(2409.TW)昨天公告,汤姆笙授权公司(Thomson Licensing)在美国国际贸易委员会(ITC)申请调查友达及其美国子公司的专利侵权案件,ITC已于美国时间6月15日确认"友达并未违规"决定,友达光电对此表示欣慰.
--金管会大幅放宽国际金融业务分行(OBU)办理人民币业务范围,包括开放远期外汇等避险商品可采人民币交割,及推出连结大陆股票等资产的衍生性金融商品,企业或大户的避险工具及投资选择将更多.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。